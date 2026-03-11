Morrissey e Rita Pavone finalmente insieme

Steven Patrick Morrissey, nato nel 1959 a Davyhulme, Manchester, in una famiglia irlandese cattolica e operaia, è un cantante noto. Rita Pavone, cantante italiana, è recentemente stata annunciata come sua compagna. Ora i due sono insieme, confermando la loro relazione pubblicamente. La notizia si diffonde dopo anni di speculazioni e rumors sulla loro vita privata.

Steven Patrick Morrissey è nato a Davyhulme, Manchester, nel 1959, in una famiglia irlandese cattolica e operaia. Cresciuto con i libri al posto degli amici, con Oscar Wilde sul comodino e i New York Dolls sul giradischi. Non era un ragazzo normale. Non lo è mai diventato. Pensa a Morrissey e prova a immaginare le sue icone musicali. Senza sapere troppo, potresti pensare alle grandi di quella generazione, quelle di tutti: la Callas, la Streisand, Edith Piaf. E invece no. La sua icona musicale da oltre quarant’anni è Rita Pavone. Proprio a Milano, il 9 marzo, due giorni fa, nel backstage del Fabrique, l’ha incontrata per la prima volta dopo decenni di adorazione a distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morrissey e Rita Pavone, finalmente insieme Articoli correlati “Lei è la mia musa”: l’incredibile omaggio di Morrissey che commuove Rita PavoneDopo dodici anni di assenza, il cantante britannico è tornato sul palco del Fabrique di Milano. Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei CampioniRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una selezione di notizie su Rita Pavone Temi più discussi: Milano, Morrissey incontra Rita Pavone: il sogno nato con Cuore dopo 40 anni, applausi al concerto; Morrissey incontra la sua musa Rita Pavone a Milano; Morrissey e Rita Pavone. Il bacio della Musa al Fabrique; Morrissey torna in Italia dopo i trionfi inglesi. Tra complottismi, Smiths (e Rita Pavone), un'anima a metà che affascina sempre. Morrissey incontra la sua musa Rita Pavone a MilanoMorrissey non ha annullato il concerto. È quello che pensiamo in molti alle nove quando finalmente sale sul palco: camicia, un mazzo di fiori infilati nei pantaloni, delle maracas in mano che agita in ... rockol.it Morrissey e Rita Pavone. Il bacio della Musa al Fabrique«Alla mia musa»: il sigillo apposto da Morrissey sulla sua Autobiografia, consegnata ieri sera ... msn.com La musa di Morrissey è Rita Pavone. Ovviamente. Pensa a Morrissey e prova a immaginare le sue icone musicali. Senza sapere troppo, potresti pensare alle grandi di quella generazione, quelle di tutti: la Callas, la Streisand, Edith Piaf. E invece no. La sua i - facebook.com facebook Morrissey «definitivamente rinato» al Fabrique di Milano: niente bizze, voce ritrovata, classici degli Smiths, tre pezzi da ‘Make-Up Is a Lie’ e massime ironico-esistenziali. «Siamo contenti di essere vivi. Non durerà». Ah, c’era anche Rita Pavone x.com