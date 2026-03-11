moreo e leris boom al fantacalcio

Nel campionato, Moreo ha registrato un’impennata significativa, mentre Tramoni ha vissuto un calo marcato. Questi cambiamenti nel rendimento dei nerazzurri hanno avuto ripercussioni sulle quotazioni dei calciatori del Pisa nel Fantacalcio, influenzando le scelte dei giocatori virtuali e i punteggi assegnati nelle ultime giornate. La variazione delle prestazioni si riflette nelle dinamiche del gioco e nelle strategie dei partecipanti.

Impennata Moreo e sprofondo Tramoni: il rendimento dei nerazzurri in campionato influisce parecchio anche le quotazioni dei calciatori del Pisa nel gioco del Fantacalcio. Il giocatore della rosa che ha incrementato maggiormente il proprio valore, grazie alle buone prestazioni messe a referto soprattutto tra novembre e febbraio, è Stefano Moreo: l’attaccante aveva una quotazione iniziale di 5 fantacrediti, che adesso invece si attesta a 17. Un miglioramento di oltre il 300% che lo posiziona anche al primo posto in termini di valore assoluto: persino il grande acquisto di gennaio, Rafiu Durosinmi, ha una quotazione di 14 fantamilioni. Impressionante anche la crescita di Mehdi Leris, che è passato dalla quotazione di 2 crediti ai 10 attuali: un aumento del 500% che racconta molto della centralità trovata dal franco algerino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

