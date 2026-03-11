Un uomo di 31 anni è stato aggredito da alcuni pusher vicino alla stazione di Monza, dove ha riferito di ricevere minacce e insulti quotidianamente. La vittima, identificata come Xiaopan Dong, è stata pestata da più persone, mentre il suo cane, un barboncino bianco di nome Prince, si prende cura delle ferite alle mani del proprietario. La vicenda si è verificata il 11 marzo 2026.

Monza, 11 marzo 2026 – Prince, un barboncino bianco, continua a leccare premuroso le ferite alle mani del suo padrone Xiaopan Dong, per i clienti Giuliano, cinese di 31 anni. La compagna Joy, al secolo Wang Jing, che di anni ne ha uno di più, ha la voce provata. “Questa è la terza aggressione in tre anni che siamo qui al bar della stazione. Ci insultano tutti i giorni, ci intimidiscono, non capisco la legge in Italia. Questa volta potevano ucciderlo, hanno provato a scaraventarlo giù dalla scalinata. Perché? Noi vogliamo solo lavorare in un posto pulito e non li lasciamo entrare, spacciano tutto il giorno e pretendono pure di bere gratis. E quando alla sera ci tocca passare davanti a loro per portare la spazzatura ci insultano”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, barista pestato dai pusher della stazione: “Minacce e insulti, è così tutti i giorni”

Articoli correlati

Leggi anche: "Vicini infastiditi dai rumori, minacce e insulti"

Carnevale a Bobbio: 49enne arrestato dai carabinieri dopo insulti, minacce e aggressioniIn Piazza Santa Fara avrebbe inveito contro un carro allegorico e i figuranti, poi avrebbe rivolto ingiurie anche ai militari intervenuti: un...