Montervino | Alisson come Lavezzi? Non scherziamo

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha commentato le paragone tra Alisson e Lavezzi, affermando che non bisogna scherzare sulla differenza tra i due giocatori. Montervino ha sottolineato che Alisson, portiere, e Lavezzi, attaccante, sono ruoli e caratteristiche molto diverse. La sua dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle discussioni sui paragoni tra i due calciatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha analizzato il momento degli azzurri intervenendo durante la trasmissione Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, soffermandosi sul tema degli infortuni che stanno colpendo la squadra di Conte, sul confronto tra Gilmour e Lobotka e sul rientro di De Bruyne. Nel corso dell’intervento a Radio Tutto Napoli, Montervino ha espresso le sue valutazioni anche sulla gestione della rosa e sulle prospettive tattiche del Napoli. Montervino ha commentato anche il rientro in campo di Kevin De Bruyne contro il Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

