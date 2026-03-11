Montemurlo partito il cantiere per la frana in via Baronese | costerà 200mila euro

A Montemurlo è iniziato il cantiere per il ripristino di una frana in via Baronese, vicino alle scuderie di Villa del Barone. L’intervento prevede il consolidamento del versante a valle della strada e ha un costo di circa 200mila euro. I lavori sono stati avviati il 11 marzo 2026 e riguardano un’area specifica lungo la strada.

Montemurlo (Prato), 11 marzo 2026 – È in corso il cantiere per il ripristino della frana in via Baronese, col consolidamento del versante a valle della strada nei pressi delle scuderie di Villa del Barone. Sul posto c’è stato il sopralluogo del sindaco Simone Calamai e dell’assessore alla difesa del suolo, Alberto Vignoli, che hanno visitato il cantiere di ripristino della frana nel tratto tra le scuderie di Villa del Barone e l'Agriturismo San Giorgio. L’ intervento di consolidamento del versante a valle della strada del valore di circa 200 mila euro, è stato progettato dal Comune di Montemurlo. I lavori, che sono iniziati da alcuni giorni, come hanno potuto constatare il sindaco Calamai e l’assessore Vignoli, stanno procedendo rapidamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, partito il cantiere per la frana in via Baronese: costerà 200mila euro Articoli correlati Leggi anche: Frana in via Baronese, terminati i lavori di messa in sicurezza Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euroMonza, 22 dicembre 2025 - Tornano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza per un Natale...