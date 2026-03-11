Montemesola verso le amministrative 2026 | Donato Alba ufficializza la candidatura a sindaco
Montemesola si avvicina alle elezioni comunali del 2026 con la candidatura di Donato Alba a sindaco, annunciata ufficialmente. La decisione segna l'inizio della campagna elettorale nel paese, che si prepara a scegliere il nuovo amministratore locale. La comunicazione è arrivata pochi mesi prima della data prevista, coinvolgendo cittadini e gruppi politici nel dibattito pubblico.
Montemesola entra ufficialmente nel clima della campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio 2026. Nel corso di una conferenza stampa è stata annunciata la candidatura di Donato Alba alla carica di sindaco. Si tratta del secondo candidato sceso in campo per la guida del paese. La candidatura nasce da un percorso politico condiviso che prende il nome dall’appello pubblico "Salviamo Montemesola". Un’iniziativa promossa dai consiglieri comunali di opposizione Carmela Testa, esponente dei Moderati, insieme a Raffaele Sgobio, Donato Alba e Daniele Fornaro del Partito dei Comunisti.
La candidatura nasce da un percorso politico condiviso che prende il nome dall'appello pubblico "Salviamo Montemesola". Un'iniziativa promossa dai consiglieri comunali di opposizione Carmela Testa, esponente dei Moderati, insieme a Raffaele Sgobio, Donato Alba e Daniele Fornaro del Partito dei Comunisti.
