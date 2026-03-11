Montemesola piange Rubino | a 37 anni un padre e un’intera

La comunità di Montemesola si stringe attorno alla famiglia di Gianfranco Rubino, un uomo di 37 anni, scomparso questa mattina dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia della sua morte ha colpito molti, lasciando un vuoto nel paese. Rubino era padre e aveva vissuto nel territorio per diversi anni.

Domani, giovedì 12 marzo, alle ore 16:00, i funerali si terranno nella chiesa Madre del paese, luogo dove si riunirà l'intera comunità per l'ultimo saluto al giovane imprenditore che aveva dedicato la sua vita alla costruzione di legami sociali nel territorio. Oltre ai parenti stretti, sono molti gli amici e i conoscenti che stanno esprimendo vicinanza alla famiglia in queste ore buie.