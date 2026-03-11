Montemesola in lutto per la scomparsa di Gianfranco Rubino il giovane papà aveva 37 anni

Montemesola piange la perdita di Gianfranco Rubino, un giovane papà di 37 anni. La comunità locale si è svegliata con la notizia della sua scomparsa avvenuta questa mattina, dopo aver combattuto una lunga malattia. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e familiari, che si sono riuniti per onorare la memoria di Rubino.

Tarantini Time Quotidiano La comunità di Montemesola è profondamente colpita dalla scomparsa di Gianfranco Rubino, venuto a mancare questa mattina all’età di 37 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in paese, dove Rubino era molto conosciuto e stimato. A piangerlo sono la moglie, la figlia di appena quattro anni, i genitori, la sorella e il fratello, oltre a tanti amici e conoscenti che in queste ore stanno esprimendo vicinanza alla famiglia. Gianfranco era noto anche per la sua attività imprenditoriale. Alcuni anni fa aveva fondato lo Stefan Bar, locale situato nella centrale via Regina Margherita, che nel tempo era diventato un punto di ritrovo per molti giovani del paese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

