Montemesola | Alba lancia alleanza trasversale contro

Donato Alba ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Montemesola in vista delle elezioni amministrative previste per maggio 2026. L'iniziativa nasce dal progetto civico Salviamo Montemesola, un'alleanza trasversale che riunisce consiglieri di diverse aree politiche per rilanciare il paese. La coalizione vede la partecipazione attiva di Carmela Testa dei Moderati, Raffaele Sgobio, Donato Alba e Daniele Fornaro del Partito dei Comunisti, con l'adesione successiva del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. Il gruppo punta a superare le divisioni ideologiche tradizionali concentrandosi su obiettivi concreti per invertire il declino demografico e sociale della comunità.