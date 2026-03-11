Montaruli provoca le opposizioni | Ripetete con me | dalla parte dell’Italia Aula in subbuglio

Durante la sessione finale delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente, la deputata Montaruli ha invitato le opposizioni a ripetere la frase “dalla parte dell’Italia”, scatenando un momento di forte tensione nell’aula della Camera. La discussione si è fatta rapidamente animata, con i deputati che hanno reagito alle parole dell’esponente, provocando un subbuglio generale.

Momenti di forte tensione alla Camera dei Deputati durante la fase finale delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni legate alle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente. A far salire il livello dello scontro politico è stato l'intervento della vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha scelto toni particolarmente provocatori rivolgendosi direttamente ai banchi dell'opposizione. Nel suo intervento Montaruli ha accusato le opposizioni di non aver sfruttato l'occasione per rafforzare la posizione internazionale dell'Italia in un momento di grande instabilità geopolitica. Poi la deputata ha scandito una frase che ha immediatamente acceso l'aula: "Avete avuto l'occasione per dare un contributo all'autorevolezza dell'Italia.