Un video che mostra Montanelli criticare le toghe e il Csm sta circolando nuovamente sui social network. Nel filmato, lo scrittore si esprime con durezza nei confronti delle istituzioni giudiziarie, rivolgendosi direttamente alle figure che rappresentano il sistema. Il video sta attirando l’attenzione degli utenti, alimentando discussioni online e condividendo il contenuto tra gli utenti delle piattaforme social.

Sui social network gira di tutto. Spesso contenuti assolutamente inutili che ci fanno solo perdere tempo e neuroni. Altre volte, però, appaiono delle vere e proprie perle. In questi giorni, visto che si parla molto del tema giustizia legato al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si terrà il 22-23 marzo, gli algoritmi hanno pensato bene di riproporre agli utenti dei video sul tema. Ce n'è uno, di appena cinquanta secondi, in cui Indro Montanelli fa alcune riflessioni sulla giustizia. "Io non sono affatto disposto a tollerare una magistratura come quella che abbiamo oggi in Italia. Io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Montanelli stronca le toghe e il Csm: il video che torna virale

Articoli correlati

Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video viraleVirale Silvio Berlusconi lo è stato sempre, anche quando i social non esistevano e il termine riguardava solo le malattie contagiose.

Montanelli idolo sui social per le critiche alle togheCome una trottola, il passato analogico rotola e si insinua nel ginepraio digitale, tra algoritmi e video scrollati sui social alla velocità della...