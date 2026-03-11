Monster Hunter Stories 3 | la rivoluzione dell’allevamento

Il 10 marzo 2026 uscirà Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un nuovo capitolo della serie. Il gioco si concentra sull’allevamento e sulla scoperta nel mondo di Monster Hunter, offrendo ai giocatori un’esperienza rinnovata nel genere JRPG. Sono attese novità nelle meccaniche di interazione con i mostri e nelle possibilità di personalizzazione. La data di lancio è stata annunciata ufficialmente dagli sviluppatori.

Il 10 marzo 2026 segna l'uscita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un titolo che ridefinisce i confini del genere JRPG. Capcom ha trasformato una serie laterale in un prodotto maturo, spostando il dalla caccia all'allevamento delle creature. Il gioco introduce nuove dinamiche narrative e meccaniche che elevano la complessità dell'esperienza di gioco. L'opera si colloca nel regno di Azuria, dove il giocatore assume il ruolo di principe o principessa, responsabile della protezione dei Monsties. La trama esplora tensioni politiche tra nazioni vicine e affronta il fenomeno misterioso della Cristallizzazione. Questa nuova direzione dimostra come il settore videoludico stia evolvendo verso narrazioni più articolate e sistemi di gioco più profondi.