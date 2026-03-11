Monet una vita a colori | anche a Udine una tappa dello spettacolo di Marco Goldin

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto dagli spettacoli di Marco Goldin, La Grande Storia dell’Impressionismo e Gli Ultimi Giorni di Van Gogh, con una sessantina di repliche totali in tutta Italia e quasi 40.000 biglietti venduti, viene annunciato “Monet. Una vita a colori”, il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri aggiornamenti su Marco Goldin

Monet 100, in arrivo spettacolo e un libro di Marco GoldinClaude Monet, la sua vita e i suoi capolavori vengono portati in teatro, in un'atmosfera di continue suggestioni ipnotiche, da Marco Goldin per il centenario della morte, il 5 dicembre 1926, del ... ansa.it

Marco Goldin porta Monet nei teatri italiani: in scena un’esperienza immersiva in 50 dateUn giorno, fattosi calare alla base di una scogliera in Normandia, era così concentrato sulla pittura, da non accorgersi del montare della marea e da rischiare di essere travolto dalle onde, prima di ... ilgazzettino.it