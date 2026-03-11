Mondiali di calcio 2026 guai per la Nazionale italiana | la condizioni dei giocatori

A poco più di due settimane dal match decisivo contro l’Irlanda del Nord, la Nazionale italiana di calcio si trova ad affrontare problemi legati alla condizione fisica dei giocatori. I membri della squadra mostrano segnali di affaticamento e infortuni che potrebbero influenzare la preparazione in vista della qualificazione ai Mondiali del 2026. La situazione preoccupa tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara per la sfida cruciale.

A poco più di due settimane dal match decisivo contro l’ Irlanda del Nord, torna a serpeggiare una sensazione che molti tifosi italiani conoscono fin troppo bene: la paura di restare ancora una volta fuori dal Mondiale. Un pensiero che fino a qualche anno fa sembrava impossibile anche solo da pronunciare, ma che oggi appare tremendamente concreto. Dopo le dolorose esclusioni del 2018 e del 2022, l’idea di un terzo fallimento consecutivo non è più un’ipotesi remota. >> Lorella Cuccarini, dopo la notizia del matrimonio del figlio quella sulla sposa: chi è davvero Per anni si è continuato a ripetere che l’ Italia non può mancare alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

