Il governo iraniano ha comunicato ufficialmente il ritiro della nazionale dai Mondiali 2026 attraverso le dichiarazioni del ministro dello sport. Al momento, si sta valutando una possibile sostituzione con l’Iraq, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. La decisione del ritiro del team iraniano rappresenta un cambiamento rispetto alla partecipazione prevista, mentre l’Iraq potrebbe entrare in campo come nuovo rappresentante della regione.

La Nazionale di calcio dell’Iran non parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. La decisione è stata annunciata dal ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali, che in un’intervista televisiva ha confermato il ritiro della selezione nazionale dalla competizione. Secondo quanto dichiarato dal ministro, la scelta è legata alla situazione politica e militare che coinvolge il Paese. Donyamali ha fatto riferimento alla morte della guida suprema Ali Khamenei e alle tensioni con gli Stati Uniti, spiegando che l’Iran non ritiene possibile prendere parte alla competizione in questo contesto. Nel suo intervento ha inoltre denunciato le azioni intraprese contro il Paese negli ultimi mesi, parlando di un clima che non consentirebbe la partecipazione della nazionale al torneo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mondiali 2026, l’Iran si ritira dal torneo: possibile una sostituzione con l’Iraq

Articoli correlati

Clamoroso: l’Iran si ritira dai Mondiali 2026. “Non andremo negli USA”Terremoto geopolitico ai vertici del calcio mondiale: l’Iran ha ufficializzato il ritiro dai Mondiali 2026.

L’Iran si ritira dai Mondiali, l’articolo 6.7 può favorire l’ItaliaNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

Approfondimenti e contenuti su Mondiali 2026 l'Iran si ritira dal...

Temi più discussi: L’Iran fuori dal Mondiale 2026 come l’Austria invasa dalla Germania nazista; Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: ecco tutti gli scenari; Iran verso l’addio ai Mondiali 2026: una squadra in vantaggio per essere ripescata; Iran, niente Mondiali 2026? L'ipotesi boicottaggio e gli effetti (anche per Italia).

Mondiali 2026, l'Iran si ritira: Non giocheremo negli UsaClamoroso: l'Iran annuncia il ritiro dai Mondiali 2026. Il ministro dello Sport Ahmad Donjamali attacca il governo USA: Non parteciperemo dopo le loro azioni malvagie ... sportmediaset.mediaset.it

L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzioneL'Iran potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. Vanno in questa direzione le recenti dichiarazioni del ministro dello Sport iraniano. tuttomercatoweb.com

la Repubblica. . Il ministro dello sport iraniano ha dichiarato che l’Iran non prenderà parte ai Mondiali di calcio che si terranno in estate (11 giugno-19 luglio) tra Stati Uniti, Canada e Messico. La notizia è riportata dal Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), che c - facebook.com facebook

Mondiali 2026 senza Iran Quale squadra verrebbe ripescata al suo posto #SkySport x.com