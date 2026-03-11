Mondiali 2026 la FIFA rivede i conti | taglio al budget operativo superiore ai 100 milioni di dollari! Il motivo

La FIFA ha annunciato un taglio superiore ai 100 milioni di dollari al budget operativo per i Mondiali del 2026. La decisione riguarda i piani finanziari dell’organizzazione per l’evento, che si terrà in Nord America. La riduzione dei fondi è stata comunicata ufficialmente e riguarda le spese previste per la gestione e l’organizzazione della manifestazione.

