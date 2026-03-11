moncalvo e il libro sugli agnelli il giudice respinge la querela

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha deciso di archiviare la querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato le accuse mosse in relazione a un libro sugli Agnelli. La querela non è stata accolta e il procedimento si è concluso con l’archiviazione.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto l’archiviazione della querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. L’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaele Deflorio, che ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura riminese, chiudendo così il procedimento. La vicenda giudiziaria, approdata negli uffici del tribunale riminese, riguardava presunti contenuti diffamatori contenuti nel libro Agnelli coltelli, pubblicato nel 2022 dall’editore Vallecchi e firmato da Moncalvo. Il volume ricostruisce i retroscena della lunga e complessa disputa ereditaria all’interno della famiglia Agnelli, una delle vicende più discusse degli ultimi anni legate al patrimonio dell’Avvocato Gianni Agnelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

