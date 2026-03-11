Monaco | Ad Alcaraz non interessa il record di Djokovic 3 su 5 tra le donne? Aumenterebbe l’interesse

Alcaraz ha dichiarato che non gli interessa il record di Djokovic e si concentra sui prossimi incontri. Nel frattempo, si discute della possibilità di aumentare l’interesse con un formato 3 su 5 tra le donne. Il Masters 1000 di Indian Wells, in California, è ormai entrato nella fase più intensa dopo aver concluso i primi turni.

Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) entra nel vivo dopo aver mandato in archivio i primissimi turni. Le partite hanno emesso i loro verdetti e hanno già regalato spunti importanti per i protagonisti sul cemento del "Tennis Paradise". Di questo e molto altro si è parlato nell'ultima puntata di Tennismania, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il primo punto all'ordine del giorno per Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, riguarda i match andati in archivio nel deserto californiano. "Djokovic? Ha saputo reagire dopo un secondo set perso in maniera netta. Il punteggio finale di tre set non mi sorprende troppo, è stato bravo a vincere sfruttando il proprio tennis e la propria esperienza.

