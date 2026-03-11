Molestie in Ateneo ADL Cobas e i collettivi vanno all’attacco

L'ADL Cobas e alcuni collettivi hanno chiesto chiarimenti sulla gestione delle segnalazioni di molestie all’interno dell’Ateneo. Hanno richiesto trasparenza sui dati e sulle azioni adottate, oltre a chiedere strumenti più efficaci di tutela per chi denuncia comportamenti inappropriati. La richiesta si concentra anche sulla necessità di migliorare la comunicazione e l’accessibilità ai servizi dedicati.