Molestie in Ateneo ADL Cobas e i collettivi vanno all’attacco
L'ADL Cobas e alcuni collettivi hanno chiesto chiarimenti sulla gestione delle segnalazioni di molestie all’interno dell’Ateneo. Hanno richiesto trasparenza sui dati e sulle azioni adottate, oltre a chiedere strumenti più efficaci di tutela per chi denuncia comportamenti inappropriati. La richiesta si concentra anche sulla necessità di migliorare la comunicazione e l’accessibilità ai servizi dedicati.
«Trasparenza sui dati e sulle azioni intraprese a seguito delle segnalazioni, rafforzamento degli strumenti di tutela per chi denuncia molestie, mobbing o discriminazioni e una migliore comunicazione e accessibilità al servizio». Sono queste alcune delle richiesta che ADL Cobas, insieme ai.
