Mogol | dopo la morte l’abbraccio a Battisti

Durante un evento a Bologna, Mogol, il noto paroliere, ha parlato della sua amicizia con Lucio Battisti e di come, dopo la morte del cantautore, abbia sentito il bisogno di ricordarlo con affetto. Ha condiviso un pensiero personale, sottolineando il legame speciale tra loro e la sensazione di un abbraccio simbolico che lo ha accompagnato in quel momento.

Nel corso di una presentazione svoltasi a Bologna, il celebre paroliere Giulio Rapetti, noto al pubblico come Mogol, ha condiviso un pensiero intimo legato alla morte e all’amicizia con Lucio Battisti. L’artista ha dichiarato che nel momento del suo decesso spera di incontrare nuovamente il vecchio sodale in un luogo simbolico, dove potrà abbracciarlo dopo anni di separazione professionale. Durante l’incontro, moderato da Gianni Morandi ed Emilio Marrese, sono stati ricordati i dettagli riguardanti la fine della collaborazione artistica tra i due grandi nomi della musica italiana. L’evento si è tenuto presso il cinema Modernissimo, ospitato dalla Cineteca, e ha la presentazione dell’autobiografia intitolata Senza paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

