Durante il derby tra Milan e Inter, il centrocampista ha dimostrato grande abilità in campo, attirando l’attenzione dei commentatori. Massimo Callegari di SportMediaset ha evidenziato le sue qualità tecniche e ha suggerito l’idea di portare i bambini allo stadio per far vedere loro come gioca. La sua performance ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti all’evento.

Uno dei protagonisti della magica notte di domenica è stato Luka Modric. All'età di 40 anni, il croato ha giocato una partita perfetta, fatta di leadership, qualità e intelligenza tattica e ha condotto il Milan alla vittoria nel derby. La sua prestazione, ovviamente, non è passata inosservata, tanto che il giornalista di 'SportMediaset' Massimo Callegari è rimasto estasiato dalla sua gara. Ecco, di seguito, le sue parole durante l'ultima puntata di 'Sport Mediaset Monday Night'. "Come tante altre volte in cui ho avuto la fortuna e il privilegio di vederlo dal vivo, Luka Modric mi ha rubato l'occhio. Credo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric: derby da fenomeno. Callegari: “Bisogna portare i bambini allo stadio per far vedere come gioca”

