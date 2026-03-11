Nel derby, Luka Modric ha offerto un'altra prestazione da fuoriclasse, attirando gli applausi di San Siro. Il centrocampista del Milan ha dimostrato ancora una volta la sua classe e il suo ruolo fondamentale per la squadra. Le ovazioni dei tifosi hanno sottolineato la sua importanza, mentre il club si prepara a decidere se trattenere il giocatore anche per la prossima stagione.

Finora l’Inter capolista ha espresso il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez con 14 gol; il miglior assistman, Federico Dimarco, con 15 cross o passaggi decisivi; e il portiere che ha mantenuto per più volte la porta inviolata, Yann Sommer con 14 “clean sheet”. Il Milan però è diretto sul campo da Luka Modric, il miglior giocatore del campionato. Non c’è un numero specifico che lo incoroni, come nel caso dei tre interisti nelle tre diverse classifiche. Ci basiamo su percezioni e opinioni diffuse, elementi opinabili e discutibili, e su prestazioni incontrovertibili, non ultima la gigantesca prova di domenica nel derby. In Modric, l’aura e lo scintillio del fuoriclasse sono intatte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric come Rivera e quelle ovazioni che San Siro riserva agli dèi: il Milan lo convinca a restare

Modri? incanta il Milan e la Serie A: San Siro lo acclama con il coro un tempo dedicato a MaradonaLuka Modric incanta la Serie A a quarant'anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona.

Milan-Como, la resa dei conti a San Siro: Allegri punta sul fattore Modric contro il ritorno di FabregasRecupero fondamentale per la corsa Scudetto: i rossoneri senza Rabiot si affidano al talento croato, mentre i lariani perdono Morata e cercano il...

La mano di Allegri riaccende San Siro: Modric e Pulisic illuminano un Milan da battagliaIn attesa di capire quel che sarà per la questione stadio in città, San Siro ha vissuto una serata entusiasmante come non accadeva da tempo a tinte rossonere. Il Milan ha battuto 2-1 il Napoli ... sportmediaset.mediaset.it

Milan-Bologna, Modric illumina San Siro. Allegri: Luka meraviglioso- Maignan e Pavlovic ko - Moviola: Su Nkunku c'era rigore e rosso per LukumiModric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo. Tutti i ragazzi hanno fatto una bella ... affaritaliani.it