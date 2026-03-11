Modifiche alla viabilità in zona stadio si gioca al Braglia venerdì sera

Venerdì sera si svolge la partita di calcio tra Modena e Spezia allo Stadio Alberto Braglia. Per l'occasione, sono state predisposte restrizioni alla circolazione e alla sosta nella zona dello stadio. Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore prima dell’inizio dell’incontro e resteranno in vigore fino al termine della partita. Le autorità hanno comunicato le misure in vista dell’evento sportivo.

In occasione della partita di calcio Modena-Spezia, in programma venerdì 13 marzo alle 20.30 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

