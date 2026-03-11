Modena | vertice AI per unire dati e industria

A Modena si terrà dal 11 al 13 marzo 2026 un vertice europeo dedicato ai modelli generativi di intelligenza artificiale. L’evento si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Alla conferenza parteciperanno esperti e rappresentanti di diversi settori coinvolti nello sviluppo e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Modena si prepara ad accogliere un vertice europeo sui modelli generativi di intelligenza artificiale, che si terrà dal 11 al 13 marzo 2026 presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. L'incontro, parte del progetto Elliot, riunisce ricercatori e aziende per definire lo sviluppo di sistemi capaci di elaborare dati eterogenei come video, testi e segnali industriali. La rettrice Rita Cucchiara aprirà i lavori alle 10:15, seguita da Lorenzo Baraldi, coordinatore della track su formazione end-to-end. Questo evento non è una semplice riunione accademica ma rappresenta un punto di svolta per l'industria locale, dove l'intelligenza artificiale smette di essere un concetto astratto per diventare uno strumento operativo per le imprese modenesi.