Modena | 5,7 milioni per Urp e social Vince Mediagroup98

Il Comune di Modena ha deciso di investire 5,7 milioni di euro destinandoli all’ufficio relazioni con il pubblico e ai servizi sui social media. La gestione di questa somma è stata affidata a Mediagroup98, che si occuperà di curare la comunicazione istituzionale e l’interazione con i cittadini tramite vari canali digitali. L’accordo riguarda specifici interventi per migliorare l’informazione e i servizi offerti dal Comune.

Il Comune di Modena ha siglato un accordo da 5,7 milioni di euro per la comunicazione istituzionale e i servizi al cittadino. L’aggiudicazione è avvenuta martedì 10 marzo 2026, con l’avvio operativo fissato per il primo aprile successivo. Due lotti distinti copriranno quattro anni di attività: gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e produzione di contenuti multimediali per i social network. La società cooperativa Mediagroup98 si è aggiudicata il primo lotto, valutato a circa 4,7 milioni di euro. Al raggruppamento guidato dall’agenzia Tracce spetta il secondo lotto, dal valore contrattuale di 988 mila euro. La procedura aperta ha selezionato i fornitori in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo trasparenza e qualità nei servizi digitali verso i cittadini modenesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

