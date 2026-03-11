Il 15 marzo alle 18:30, alla Casa delle Culture di Modena, si terrà una lettura scenica intitolata

La Casa delle Culture di Modena accoglierà il 15 marzo prossimo, alle ore 18:30, una lettura scenica intitolata Maria Rosa va a morire. 1888. Il processo. Storia di un femminicidio. L’iniziativa si inserisce nel calendario della Settimana d’Azione contro il Razzismo promossa dall’UNAR e dal Comune di Modena nell’ambito del Programma Modena Città Interculturale. Questo evento artistico non è solo uno spettacolo teatrale, ma un atto di memoria storica che collega la cronaca giudiziaria dell’Ottocento con le battaglie contemporanee contro ogni forma di discriminazione. Un processo storico come specchio della società. L’opera teatrale attinge direttamente da documenti d’archivio e dagli atti processuali relativi all’omicidio di Maria Rosa Maggi, avvenuto in Lucania, provincia di Matera, nel lontano 1888. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: 1888, il processo di Maria Rosa rivela

Articoli correlati

“Maria Rosa va a morire. 1888. Il processo. Storia di un femminicidio”, lettura scenica con musicaIl 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, istituita dall’ONU nel 1966, che...

Il Palermo si ferma sulla Via Emilia, a Modena finisce 0-0: i rosa scivolano a -6 dal VeneziaIl Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca: i rosanero pareggiano 0-0, al termine di una partita particolarmente equilibrata.

Una raccolta di contenuti su Maria Rosa

Argomenti discussi: Per una comunità libera da discriminazioni: Modena promuove Io sono (l’)Altro; Diritti, inclusione e dialogo: Modena promuove Io sono (l’)Altro.