Nuove immagini rivelano che la Serbia avrebbe acquistato missili cinesi CM-400 per la sua aeronautica. La notizia solleva dubbi sulla presenza di armamenti di provenienza cinese nei Balcani, territorio europeo. Finora non sono stati forniti dettagli ufficiali sull’accordo o sulle quantità di armi consegnate. La presenza di questi missili rappresenta un fatto concreto che coinvolge le forze armate serbe.

Nuove armi cinesi in territorio europeo? Sembra di sì. Stando ad alcune immagini, la Serbia avrebbe infatti introdotto nei propri arsenali un nuovo missile aria-superficie supersonico di produzione cinese, il Cm-400, per armare i propri caccia Mig-29; nelle suddette foto, si vede infatti un velivolo serbo armato con due di questi ordigni montati sui piloni subalari interni. Se confermata, l’introduzione del sistema fornirebbe a Belgrado una capacità di attacco stand-off che, al di fuori della Russia, non avrebbe molti equivalenti nel contesto europeo. Il Cm-400 è un missile sviluppato dalla China Aerospace Science and Industry Corporation (Casic) principalmente per il mercato dell’export. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Missili cinesi nei Balcani. Belgrado sceglie i Cm-400 per la sua aeronautica

