miss mamma ha premiato le poesie per le donne

Miss Mamma ha premiato le poesie dedicate alle donne durante un evento legato al concorso nazionale di bellezza e simpatia. La cerimonia si è svolta in presenza di partecipanti e organizzatori, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni artistiche femminili. L’evento, promosso da Paolo Teti della Te, ha visto la consegna di premi alle migliori composizioni scritte dai partecipanti.

Ancora un evento legato a ‘ Miss Mamma Italiana ’, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli. Si tratta di ‘ Miss Mamma in Poesia - Giornata Internazionale della Donna ’, concorso di poesie e racconti brevi con tema ‘la Donna’, che ha coinvolto 32 ‘Miss’, che nei 33 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro vena poetica. Le mamme ‘Miss’ di diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che sono state premiate nello spazio eventi del centro commerciale ‘ i Malatesta ’ di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

