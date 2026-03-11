Pam Bondi, ex procuratrice generale della Florida, è stata trasferita in una base militare, secondo quanto riporta il New York Times. Fino a poche settimane fa risiedeva nel suo appartamento a Washington, ma ora si trova in un luogo segreto. La decisione di spostarla arriva in un momento di tensioni legate ai file Epstein e alla cattura di Maduro.

Fino a poche settimane fa viveva nel suo appartamento, a Washington. Ma ora, scrive il New York Times, la residenza della procuratrice generale Pam Bondi è stata trasferita in una base militare della capitale federale, a seguito delle minacce ricevute nella gestione degli Epstein files e da parte dei cartelli dopo la cattura del dittatore venezuelano Nicolas Maduro. Non è la prima funzionaria di questa amministrazione a essere trasferita in una base: come lei anche il principale consigliere del presidente Stephen Miller, il segretario di Stato Marco Rubio, l’ex segretario alla sicurezza interna Kristi Noem, e il segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Minacciata per gli Epstein files e la cattura di Maduro”: Pam Bondi trasferita in una base militare

Articoli correlati

Secondo Pam Bondi, tutti gli Epstein files sono stati pubblicatiPam Bondi, procuratrice generale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l’amministrazione Trump avrebbe diffuso gli Epstein files nella loro totalità.

Epstein Files, lo scandalo di Pam Bondi e la cronologia delle ricerche dei membri del CongressoUno scatto realizzato dal fotografo Roberto Schmidt l’11 febbraio 2026 a Washington, durante un’audizione al Congresso, mostra il Procuratore...

Approfondimenti e contenuti su Pam Bondi

Discussioni sull' argomento Caso Epstein, la Commissione della Camera Usa convoca Pam Bondi; Pam Bondi chiamata a testimoniare sugli Epstein Files: cruciale il voto di 5 repubblicani; Bondi sotto torchio su Epstein, l’ombra sale fino a Trump - pagina 3; Epstein, pubblicati i file che accusano Trump di molestie su una minore.

Pam Bondi e Kristi Noem, le botox girls, fotografate al naturale, foto avute da un amico giornalista americano. Si dice che siano state rimosse, o limitare nelle loro funzioni, perché l'amministrazione non poteva più sostenere le ingenti spese per il botox. - facebook.com facebook

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «CASO EPSTEIN: LA COMMISSIONE DELLA CAMERA USA CONVOCA PAM BONDI» x.com