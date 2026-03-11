Milano tram a fuoco in zona Forlanini | È venuto giù un cavo dell’alta tensione

Un tram della linea 27 è andato a fuoco questa mattina alle 9 a Milano, in zona Forlanini, vicino a via Bruto. L’incendio ha coinvolto un cavo dell’alta tensione che si è staccato, causando il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è stata temporaneamente sospesa.

Un tram ha preso fuoco intorno alle 9 di mattina di oggi, mercoledì 11 marzo, a Milano. L’episodio si è verificato sulla linea 27, all’altezza di via Bruto, in zona Forlanini. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma alcuni testimoni hanno raccontato al Corriere che «si vedevano fiamme forse sprigionate nella parte superiore del tram». Sempre secondo le prime testimonianze, «è venuto giù un cavo dell’alta tensione che una volta caduto a terra, faceva scintille, con il conducente Atm e la polizia subito intervenuta che hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza l’area per non fare avvicinare la gente, con dei bidoni della spazzatura per caso lì presenti». 🔗 Leggi su Open.online

