Milano-Sanremo 2026 | via da Pavia arrivo a Genova

La Milano-Sanremo 2026 partirà da Pavia alle 10:00 di sabato 21 marzo e si concluderà a Genova, con l’arrivo della corsa. La gara coinvolge numerosi ciclisti e si svolge su un percorso che collega le due città italiane. La partenza è prevista nella città di Pavia, mentre l’arrivo sarà a Genova.

La Milano-Sanremo 2026 prenderà il via ufficiale alle 10:00 da Pavia, con la partenza della carovana prevista per sabato 21 marzo. I corridori dovranno affrontare i 298 km del percorso classico che porta a Sanremo, con l'arrivo previsto intorno alle 13:00 nella regione di Genova prima dell'ingresso in provincia di Savona. L'evento sportivo si svolge sotto una copertura mediatica internazionale massiccia, garantendo visibilità globale alla corsa. In Italia le trasmissioni saranno curate dalla Rai e disponibili su RaiPlay, oltre che sulle piattaforme HBO Max e Discovery+. Logistica urbana e impatto sul territorio genovese. Il passaggio della carovana attraverso la città metropolitana richiederà circa un'ora di percorrenza, generando inevitabili disagi per la circolazione locale.