Milano-Sanremo 2026 | partenza ancora da Pavia gli orari dei passaggi

La Milano-Sanremo 2026 si terrà sabato 21 marzo e vedrà la partenza ancora da Pavia. La corsa ciclistica si svolgerà su un percorso che attraversa diverse località prima di arrivare a Sanremo. Sono stati annunciati gli orari di passaggio in vari punti del percorso, che verranno rispettati durante la gara. La manifestazione coinvolge numerosi atleti e si prevede una grande partecipazione di pubblico.

