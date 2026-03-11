Il sindaco di Milano ha dichiarato che l’obiettivo principale dei Giochi è stato quello di lasciare un’eredità concreta alla città, sottolineando l’impegno a portare benefici duraturi nel territorio. La sua affermazione si concentra sulla volontà di realizzare risultati tangibili attraverso l’evento, specificando che il focus resta sulla creazione di un impatto reale per i cittadini e le infrastrutture cittadine.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha confermato che l’obiettivo primario dell’evento è stato lasciare un’eredità tangibile alla città. Durante una visita a Casa Italia paralimpica all’interno dell’Allianz Tower, il primo cittadino ha sottolineato come l’organizzazione dei Giochi debba produrre risultati duraturi oltre la semplice celebrazione sportiva. La data odierna segna un momento cruciale per definire cosa rimarrà nel tessuto urbano dopo lo spegnimento delle fiamme. L’attenzione si sposta ora sulla concretezza degli impegni presi: non si tratta solo di organizzare gare, ma di costruire infrastrutture che servano la comunità a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: Sala promette eredità concreta dei Giochi

