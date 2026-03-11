Milano Sala | Non ci sono collegamenti tra incidenti dei mezzi no ad allarmi per i cittadini di Milano
Il sindaco di Milano ha dichiarato che non ci sono collegamenti tra gli incidenti dei mezzi avvenuti recentemente in città. Ha precisato che gli eventi sono distinti tra loro e che non ci sono motivi per considerare un nesso tra le diverse situazioni. Ha inoltre ribadito che, al momento, non ci sono motivi di allarme per i cittadini di Milano legati a questi episodi.
“Non crediamo che ci siano dei collegamenti tra i vari eventi, sono molto diversi, il primo è stato la tragedia che sappiamo che c’è una indagine in corso. A volte dei deragliamenti succedono; è chiaro che quando capitano così rapidamente fanno più notizia. Rispetto a quello che è successo anche recentemente, non troviamo nessun collegamento, che non vuol dire che non poniamo grande attenzione, ma non abbiamo onestamente segnali di allarme”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’incontro ‘Il nostro percorso, il nostro futuro’ della Lista Civica Milano. I cittadini “devono sentirsi rassicurati”, prosegue Sala. “Chiederei a tutti di non rischiare di creare un clima che metta insicurezza nella gente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
