Milano | Sala apre alle primarie per il successore nel 2027

Il sindaco uscente di Milano ha annunciato l'apertura delle primarie per scegliere il suo successore nel 2027. La decisione riguarda l'organizzazione di un processo democratico che coinvolgerà i cittadini e i partiti locali. La proposta mira a coinvolgere la comunità nel processo di selezione, con l'obiettivo di individuare il candidato più idoneo a guidare la città nei prossimi anni.

Il sindaco uscente Giuseppe Sala ha dato il via libera a un processo primario per eleggere il successore alla guida di Milano. La scelta del nuovo candidato del centrosinistra avverrà attraverso un meccanismo democratico interno, con elezioni previste nella primavera del 2027. Questa decisione segna la fine di un ciclo decennale e apre una fase di transizione politica che coinvolge direttamente la comunità cittadina. L’apertura alle primarie è stata annunciata durante la presentazione della nuova formazione politica denominata LaCivica Milano. Questo soggetto politico si configura come l’erede diretto della precedente lista civica guidata dallo stesso amministratore uscente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

