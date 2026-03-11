A Milano, si sono verificati quattro incidenti su un tram in soli cinque giorni, creando panico tra i passeggeri. Durante l’ultimo episodio, si sono registrati un incendio e momenti di confusione. La situazione ha attirato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza, mentre alcuni critici hanno evidenziato i costi elevati e la mancanza di misure adeguate.

Quattro incidenti in cinque giorni. E qualcuno inizia a chiedersi se sia tutto frutto di coincidenze. Sta di fatto che un tram della linea 27 di Milano ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto, con qualche passeggero a bordo. L’incidente è avvenuto attorno alle 9 in zona Mecenate-Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell’alta tensione si è tranciato, cadendo sul tetto del tram. L’impatto ha causato una piccola fessura nella struttura metallica e ha innescato un principio d’incendio. Il conducente ha fermato immediatamente il mezzo e tutti i passeggeri sono scesi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Milano, quarto incidente di fila su un tram: fuoco e panico tra i passeggeri. Sardone: "Prezzi doppi, sicurezza minima"

