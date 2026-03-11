A Milano, poco dopo le 9, un tram della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto, nella zona Mecenate. A bordo si trovavano circa venti persone, nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono state segnalate e sono state prontamente domate dai vigili del fuoco. La circolazione del tram è stata interrotta, e sono in corso le operazioni di bonifica.

Paura a Milano nella mattinata di oggi 11 marzo, quando poco dopo le 9 su un tram della linea 27 si sono sprigionate fiamme in via Marco Bruto, nella zona MecenateForlanini. Secondo le prime ricostruzioni, quando è scoppiato l'incendio a bordo del tram si trovavano circa 20 persone, che fortunatamente non sono rimaste ferite. Le prime ipotesi sulle cause dell'incendio riguardano un possibile cedimento di un cavo dell'alta tensione. Quello del 27 è il quarto incidente in pochi giorni che coinvolge i tram del capoluogo lombardo, dopo i deragliamenti avvenuti nei giorni precedenti. Come riportato dal Corriere della Sera ATM ridimensiona l'incidente: "È caduto un cavo della rete aerea e ha causato un contatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, fiamme sul tram 27 in zona Mecenate. Nessun ferito

