Durante la Milano Fashion Week 2026, che si è svolta dal 24 febbraio al 2 marzo, sono state diffuse immagini che mostrano un confronto tra Kendall Jenner e alcuni protagonisti italiani della moda. Il video, già molto condiviso sui social, evidenzia un momento di tensione tra la modella e i partecipanti locali, suscitando discussioni sulla dinamica tra i presenti.

Le immagini arrivano dalla Milano Fashion Week 2026, andata in scena dal 24 febbraio al 2 marzo: il video, però, continua a diventare virale sui social. Da un lato la sorellastra delle Kardashian, protagonista di un reality dedicato alla sua famiglia e con qualcosa come 391 milioni di follower, Kylie Jenner. Dall'altro tre artisti italiani: Elodie Di Patrizi, divenuta a furor di media simbolo della musica leggera italiana, 4 milioni di follower; Riccardo Fabbriconi aka Blanco, 22 anni, un Sanremo vinto in coppia con Mahmood, 1,9 milioni di follower; e per finire Alberto Cotta Ramusino aka Tananai, un ultimo posto a Sanremo, tante canzoni simpatiche e 1 milione di follower.

Milano Fashion Week, gelo tra Kendall Jenner e i "divi" italiani: chi è che se la tira?

