Durante la Milano Fashion Week, il Diamond Club ha attirato l’attenzione con la presenza della Sicilia, che ha mostrato le sue creazioni di alta moda. Al Museo Bagatti Valsecchi sono state presentate le collezioni di Mariella D’Angelo e Maison Dray, mentre Benedetta Pulejo ha sfilato come protagonista tra elementi tradizionali e innovativi. La manifestazione ha coinvolto diversi protagonisti del settore del lusso.

Al Museo Bagatti Valsecchi trionfano le creazioni di Mariella D’Angelo e Maison Dray. Benedetta Pulejo stella della passerella tra tradizione e avanguardia. C’è un filo rosso, anzi siciliano, che ha attraversato le passerelle più esclusive di questa Milano Fashion Week. A pochi passi dal celebre quadrilatero della moda, tra le sale affrescate e gli arredi rinascimentali dell’elegante Museo Bagatti Valsecchi, si è consumato uno degli appuntamenti più attesi del calendario: il Diamond Club Fashion Event. Organizzato dalla visione imprenditoriale del netino Carmelo Alì e da Laura Pagani Cesa, l’evento si è confermato come un tempio dell’élite, destinato a scrivere nuovi capitoli di meraviglia nel panorama del Luxury Fashion. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Milano Fashion Week: al Diamond Club la Sicilia incanta il mondo del lusso

