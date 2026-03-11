milano e bergamo celebrano clara maffei donna simbolo del risorgimento

Milano e Bergamo dedicano mostre a Clara Maffei, figura significativa del Risorgimento. La mostra a Milano si concentra sul salotto frequentato da Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni, mentre a Bergamo si approfondisce l’infanzia e la giovinezza della contessa attraverso materiali esposti in Biblioteca Angelo Mai. Le esposizioni offrono uno sguardo sulla vita e gli ambienti della donna, senza interpretazioni o analisi.

LE MOSTRE. Il suo salotto milanese era frequentato da Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. In Biblioteca Angelo Mai l’infanzia e la gioventù della contessa. Milano e Bergamo celebrano la figura di Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano, con due mostre e un programma di appuntamenti dedicati alla vita della contessa. Il progetto espositivo coinvolge il Museo del Risorgimento e Casa Manzoni a Milano, insieme alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e al Cimitero Monumentale di Milano. Sarà l’occasione per il pubblico di conoscere la figura di Clara Maffei, promotrice... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

