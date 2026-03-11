Milano dice no a Nemesis | il Comune blocca la sala

Il Comune di Milano ha impedito al collettivo Nemesis, un gruppo femminista di estrema destra nato in Francia nel 2019, di accedere a Palazzo Marino. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il divieto è stato applicato senza concedere l’autorizzazione all’ingresso del gruppo. La vicenda riguarda quindi il rifiuto di consentire l’accesso a uno specifico collettivo nel capoluogo lombardo.

Il Comune di Milano ha negato l’accesso a Palazzo Marino al collettivo Nemesis, un gruppo femminista di estrema destra nato in Francia nel 2019. La decisione è stata presa dalla presidente del consiglio comunale Elena Buscemi, che ha citato l’incompatibilità dei valori del gruppo con la Costituzione italiana. La protesta della Lega si è svolta davanti alla sede del Comune il lunedì precedente. Milano, cuore pulsante dell’economia lombarda e motore produttivo d’Italia, si trova al centro di una nuova battaglia culturale. Il rifiuto non riguarda solo un locale amministrativo, ma tocca le corde sensibili della sicurezza urbana e della libertà di parola in una città dove i dati sulla criminalità e l’immigrazione pesano sul dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

