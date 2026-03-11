Milano chi sarà il successore di Sala? Il sindaco apre alle primarie

Il sindaco di Milano ha annunciato l'apertura alle primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra in vista delle elezioni del 2027. La decisione riguarda la città e la modalità di selezione del candidato, con le urne che si apriranno nella primavera del prossimo anno. La proposta è stata comunicata pubblicamente e riguarda l'intera coalizione di centrosinistra.

Sì alle primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra a Milano, dove si voterà nella primavera del 2027. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la presentazione della nuova formazione politica LaCivica Milano, erede diretta della Lista civica di Sala, il cui portavoce sarà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Candidatura a sindaco di Milano, Mario Calabresi apre. Sala ed Elly Schlein prudentiMilano, 1 febbraio 2026 – C’era anche Mario Calabresi ieri in piazza XXV Aprile a protestare contro la presenza a Milano degli agenti dell’ICE...

Sala No a ICE a Milano, incompatibile con la nostra gestione della sicurezza

Approfondimenti e contenuti su Milano chi sarà il successore di Sala...

Temi più discussi: Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Ma i rettori si chiamano fuori; Il Giardino dei Giusti a Milano accoglierà 15 nuovi nomi: di chi si tratta; Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: dove si svolge, a che ora e dove vedere; Paralimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona con Meloni e Mattarella. L'Iran non ci sarà: E lo speaker non annuncerà i nomi delle delegazioni.

Milano Cortina, chi saranno gli ultimi tedofori? Da Alberto Tomba a Deborah Compagnoni, il totonomi (e gli indizi)Via alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026. Lo show inaugurale, ‘diffuso’ (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territori. Da Milano a Cortina, passando per Livigno e ... ilgazzettino.it

Milano Cortina, Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura all'Arena di VeronaAchille Lauro sarà sul palco della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lo annuncia l'organizzazione con una nota. Tra gli artisti italiani più iconici e ... adnkronos.com

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: ora Italia-Svezia, round robin torneo a squadre miste Oggi l’Italia a secco di medaglie. Giuseppe Romele quarto nello sci nordico Interval Start Sitting 10km Diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/parali - facebook.com facebook

VIDEO - Coca Cola per Milano-Cortina 2026, Javier #Zanetti crea la 'sua' lattina speciale x.com