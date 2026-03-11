Milano banlieue 40enne italiano minaccia condomini con una mannaia | Già successo più volte siamo esasperati - VIDEO

Un uomo di 40 anni ha minacciato i condomini con una mannaia in un quartiere di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che sono stati chiamati più volte nelle ultime settimane. Dopo l'ultimo episodio, è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio per il quarantenne. La situazione ha portato a interventi ripetuti delle forze dell’ordine nello stabile.

Carabinieri e polizia sono intervenuti ripetutamente nello stabile e nei confronti del quarantenne è stato disposto anche un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Nonostante ciò, gli episodi continuerebbero a verificarsi Un clima di paura e tensione si è instaurato da mesi in un condomini.

