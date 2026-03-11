Milano | 36enne arrestato 1,3 kg di droga e fucile

A Bruzzano, nel quartiere milanese di Comasina, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni. Durante l’arresto, sono stati sequestrati 1,3 chili di droga e un fucile. L’uomo è stato portato in commissariato e sono in corso ulteriori verifiche sulle sue attività. La vicenda riguarda un'operazione delle forze dell’ordine in zona.

Un cittadino italiano di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bruzzano, nel quartiere milanese di Comasina. L’operazione ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di stupefacenti e di armi da caccia modificate. La dinamica si è svolta martedì all’interno di un complesso residenziale in via Sirio Capsoni, dove gli agenti hanno individuato due appartamenti collegati al soggetto indagato. Oltre alla droga, sono stati trovati contanti per oltre dodicimila euro e un fucile funzionante. Doppia residenza e la rete dello spaccio. L’indagine è partita intorno alle nove e mezza del mattino, quando l’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha segnalato tracce di sostanze nell’immondizia di un cortile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 36enne arrestato, 1,3 kg di droga e fucile Articoli correlati Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne di Palagonia con 7,5 kg di drogaColpo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia (Ct), che hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto , ritenuto... Droga in macchina e a casa. Arrestato un 36enneFermato al volante della sua auto dalle fiamme gialle, viene trovato in possesso di uno spinello. Approfondimenti e contenuti su Milano 36enne arrestato 1 3 kg di droga... Temi più discussi: Magazzino della droga nel Milanese: 36enne arrestato con hashish dal valore di 4 milioni di euro; La droga nel garage, il viavai sospetto in casa: in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashish; Cesano Maderno, 36enne arrestato per maltrattamenti: aggredisce la convivente con un coltello; Picchia la compagna, poi la minaccia con un coltello per paura di essere denunciato: 36enne arrestato in Brianza. Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidrogaBlitz degli agenti del commissariato Comasina in un appartamento di via Capsoni, usato da un 36enne armato fino ai denti. In casa aveva carabine, coltelli e manganelli telescopici ... ilgiorno.it Binasco, maxi sequestro di hashish: arrestato 36enne con droga dal valore di 4 milioniBinasco, arrestato 36enne con maxi deposito di hashish e 58mila euro in contanti. Il traffico di droga avrebbe fruttato fino a 4 milioni di euro. msn.com La gip di Milano, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca - facebook.com facebook A Milano ancora problemi sui tram, fiamme su uno della linea 27 x.com