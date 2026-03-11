Il Milan ha raggiunto un nuovo record in Serie A, diventando la squadra più multata per ritardi legati alla gestione dei tempi di gioco. La società rossonera, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha accumulato un numero significativo di sanzioni disciplinari per questo motivo. La squadra continua la sua stagione in campionato, mentre i numeri sulle multe si fanno sempre più rilevanti.

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri continua la sua marcia in campionato, emerge un dato statistico curioso quanto oneroso: il Milan è diventato ufficialmente il club più multato della Serie A per motivi disciplinari legati alla gestione dei tempi di gioco (ritardi). L’ultimo derby contro l’Inter non ha portato solo gioia sportiva, ma anche l’ennesima sanzione che ha fatto saltare il banco dei record negativi in termini di ammende pecuniarie. Il motivo principale di questo primato è il sistematico ritardo nel rientro in campo per l’inizio del secondo tempo. Nella stracittadina, i rossoneri si sono presentati sul rettangolo verde con due minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, portando il Giudice Sportivo a infliggere una nuova multa da 22mila euro. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Milan: record dei ritardi

