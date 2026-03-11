Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha commentato la situazione del Milan affermando che Furlani è un uomo solo al comando, il primo e l’ultimo a intervenire su ogni decisione. La sua analisi si concentra sulla leadership all’interno del club, sottolineando il ruolo centrale ricoperto dal dirigente nelle scelte della squadra. La sua opinione si basa su osservazioni recenti riguardanti le dinamiche interne del club.

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione societaria in casa Milan e sulla posizione di Allegri nel suo ultimo editoriale per 'Sportitalia'. Il giornalista ha rivelato anche alcuni retroscena della trattativa che ha portato Rabiot in rossonero. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Ritrovato il Milan, Max ha avuto l’umiltà di ripartire da zero, senza particolari richieste e accettando la politica societaria. Furlani è un uomo solo al comando, il primo e l’ultimo a mettere bocca su qualsiasi decisione. Se dovessero chiedermi «ma su quale operazione di mercato Allegri è stato decisivo?», non avrei dubbi a rispondere Rabiot". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Furlani un uomo solo al comando. Il primo e l’ultimo a mettere bocca su qualsiasi decisione”

Articoli correlati

Un uomo solo al comandoC’è un’immagine che accompagna sempre più spesso il profilo pubblico del sindaco di Bologna Matteo Lepore: quella dell’uomo solo al comando.

Leggi anche: Gli anticorpi democratici all'uomo solo al comando

ONESTÀ SU ALLEGRI, MA NON È UNA GARA DI BALLO. E SOLO PER GLI INCOMPETENTI IL MILAN HA POCA QUALITÀ

Contenuti e approfondimenti su Milan Pedullà Furlani un uomo solo al...

Argomenti discussi: L’Allegri del Milan, quello della Juve e la differenza sul mercato.

Pedullà: A gennaio Allegri aveva chiesto con forza un altro centrale. NisbaDopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, la figura di Massimiliano Allegri è stata ulteriormente (e giustamente) esaltata in casa rossonera e non solo per quanto fatto vedere in questa stagione con ... milannews.it

Pedullà: Ritrovato il Milan, Allegri ha avuto l'umiltà di ripartire da zeroDopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, la figura di Massimiliano Allegri è stata ulteriormente (e giustamente) esaltata in casa rossonera e non solo per quanto fatto vedere ... milannews.it