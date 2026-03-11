Milan ok i Cissè e gli André Ma per volare davvero servono questi due incastri

Il Milan ha confermato l’acquisto di Cissè e André, ma resta alla ricerca di altri rinforzi per rafforzare la rosa. La società ha già avviato trattative e programmato interventi sul mercato estivo per migliorare la squadra. La volontà è di completare il roster con ulteriori innesti che possano contribuire alla competitività stagionale. La finestra di luglio e agosto sarà decisiva per le mosse finali.

Sebbene manchi ancora molto - tre mesi e mezzo - alla riapertura del calciomercato estivo, al quarto piano di 'Casa Milan' già lavorano per gettare le basi di un futuro sempre più solido e roseo. Basti pensare come i rossoneri abbiano già piazzato un potenziale colpo in prospettiva, durante il mese di gennaio, bruciando sul filo di lana il PSV Eindhoven nella corsa ad Alphadjo Cissè, classe 2006, giovane centrocamipista offensivo preso a gennaio per giugno a 10 milioni di euro, bonus inclusi. Un chiaro e lungimirante esempio di come il Milan, quando vuole, sa come scendere in campo per un giocatore e farlo suo nel breve volgere di qualche ora.