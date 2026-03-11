Milan la ‘trappola psicologica’ di Allegri che fa indiavolare di brutto Furlani

Dal suo ritorno al Milan, il tecnico Massimiliano Allegri impiega una strategia chiamata 'trappola psicologica' per confondere gli avversari durante le partite. Questa mossa mira a destabilizzare gli avversari e influenzare il loro comportamento in campo, mentre il presidente del club ha reagito con grande irritazione. La dinamica si sta facendo sempre più evidente nelle recenti sfide del club.

C'è modo e modo di mettere 'pressione' ad un avversario, in campo, specialmente quando ci si trova a disputare una partita importante. Tutti ricorderanno, sicuramente, come iniziò l'ultima finale di Champions League, lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera, tra PSG e Inter. Calcio d'inizio in favore della compagine di Luis Enrique, con pallone tirato direttamente in fallo laterale nei pressi della bandierina nella metà campo nerazzurra. Quella che poteva sembrare, in prima istanza, una follia e un pallone subito regalato agli avversari, in realtà, è stato un innovativo modo di alzare immediatamente la pressione - del match e sulla squadra opponente - costringendola ad un avvio di gara sotto torchio anziché con il più classico dei fraseggi a metà campo.