Milan-Inter The Athletic analizza il derby | Un altro sport rispetto alla Premier League

Il quotidiano sportivo del New York Times ha analizzato il derby di Milano tra Milan e Inter, evidenziando che il ritmo delle partite è più lento rispetto a quello della Premier League. La partita si distingue per una maggiore calma in campo e per una diversa gestione del gioco, con poche azioni veloci e più pause tra le azioni principali. La differenza di stile tra le due competizioni appare evidente in questa sfida.

Il derby tra Milan e Inter continua a far discutere anche oltre oceano. Dopo la vittoria rossonera per 1-0, la stracittadina di San Siro è stata analizzata da 'The Athletic', inserto sportivo del 'New York Times', che ha offerto una lettura interessante del calcio italiano vista dagli Stati Uniti. Secondo la testata americana, il derby milanese è stato un esempio perfetto di quello che è la nostra Serie A. Una partita affascinante dal punto di vista tattico, ma estremamente lenta nei ritmi. Nell'analisi di 'The Athletic', il derby è stato descritto come una sfida quasi "di un altro sport" rispetto alla Premier League.