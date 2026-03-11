Il Milan si prepara ad affrontare le ultime dieci giornate di campionato con Gimenez disponibile dopo un lungo infortunio. Il difensore ha trascorso più di quattro mesi lontano dal campo e ora torna a disposizione della squadra. La sua presenza rappresenta un elemento importante per la rosa, che si avvia alla fase finale della stagione.

Il Milan si appresta ad affrontare le ultime dieci giornate di campionato con una freccia in più nel proprio arco, quella che finora è rimasta chiusa nella faretra a causa di un calvario fisico durato oltre quattro mesi. Santiago Gimenez, il grande colpo del mercato estivo, è finalmente tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo a Milanello, pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il momento cruciale della stagione. L’assenza del “ Bebote ” ha pesato enormemente sulle rotazioni rossonere. Fermo dalla fine di ottobre per un serio infortunio alla caviglia che lo ha costretto all’operazione, il messicano non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il fattore Gimenez

Articoli correlati

Milan: ottimismo per il rientro di Gimenezil Milan guarda con ottimismo al rientro di Santiago Gimenez, il centravanti messicano arrivato a San Siro nel febbraio 2025 dal Feyenoord per circa...

Milan: Allegri annuncia il ritorno di GimenezNella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Milan, tenutasi oggi 28 febbraio 2026 a Milanello, Massimiliano Allegri ha fornito un...

MILAN FIORENTINA - Il rigore su Gimenez

Approfondimenti e contenuti su Milan il fattore Gimenez

Temi più discussi: Milan, Gimenez finalmente in gruppo: i prossimi passi per il rientro; Milan, Santiago Gimenez torna in gruppo: cosa filtra verso la Lazio; Milan, riecco Gimenez: le ultime sull’allenamento della mattina; Infortunio Gimenez | rientro in gruppo a Milanello per l’attaccante messicano Potrebbe tornare a disposizione per quella partita ultimi aggiornamenti!.

L’arma in più di Allegri? I gol (che non ci sono stati) di Gimenez possono aiutare lui e il MilanIl Milan ritrova Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo. Una notizia nell’aria,. tuttomercatoweb.com

Il Milan si appella a Santi, Gazzetta: Gimenez può rientrare a RomaLa vera notizia della giornata di ieri è il ritorno in gruppo di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è tornato ad allenarsi a Milanello con la squadra che lo ha accolto, ... milannews.it

Parole forti di Ibra Ha parlato così Ibrahimovic a "CBS Golazo" tra ambizioni, passato e gestione attuale... " In Italia si sceglie un giocatore pronto e si toglie sazio a quello con potenziale, al Milan no, devi giocare, crescere e salire di livello." "Allegri è un v - facebook.com facebook

« » Ibrahimovic così a CBS Sports Golazo. Tra Milan, Allegri e giocatori, Zlatan parla di tutto #ibrahimovic #milan #milanpress x.com